Donati dichiara: «Inter o Napoli? Vi dico chi vincerà»

di Redazione, l’ex centrocampista analizza i risvolti dello Scudetto con la lotta serrata traL’ex centrocampista Massimovenuto ai microfoni di TMW Radio, ha rilasciato un’analisi approfondita sulla lotta per lo Scudetto tra l’di Inzaghi e ildi Conte. LE PAROLE DI- «Rischiano tutti, ormai le partite sono tutte insidiose. Con le squadre che giocano in Europa non si sa come arrivano fisicamente e mentalmente. Non ci si aspetta magari un pareggio delcon l’Udinese, così come la sconfitta dell’per 3-0 contro la Fiorentina. Alla finechi sbaglierà meno, ci sono tanti fattori che possono determinare il risultato. Anche l’Atalanta che affronta il Cagliari, è una partita facile? No, perché si può mettere in discesa dopo cinque minuti o si può complicare.