Lettera43.it - Donald Trump sta accettando molte concessioni alla Russia in vista dei negoziati

Leggi su Lettera43.it

Il presidente degli Stati Unitiha annunciato giovedì un incontro tra i funzionari statunitensi e russi venerdì a Monaco, in occasione della conferenza sulla sicurezza. Secondo, anche l’Ucraina è stata invitata a partecipare ai colloqui, ma il consigliere per le comunicazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Dmytro Lytvyn, ha smentito tale affermazione. «I colloqui con i russi a Monaco non sono previsti», ha detto, aggiungendo che l’Ucraina ritiene necessaria una posizione comune tra Stati Uniti, Europa e Kiev prima di avviarecon Mosca. Il presidente Zelensky, invece, dovrebbe incontrare il vicepresidente statunitense JD Vance durante la conferenza in Germania. Nel frattempo,ha ribadito la necessità di un impegno maggiore da parte dell’Europa e sembra stiadiverse