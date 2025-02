Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump Jr. lancia gli Enhanced Games: le gare con steroidi e doping per sfidare i record olimpici

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Immaginate uno sport dove non ci sono regole che frenano l’innovazione, dove gli atleti vanno oltre il corpo umano, spingendo i limiti fisici grazie all’uso di sostanze migliorative. Benvenuti agli, l’evento sportivo che ha fatto parlare di sé per una proposta senza precedenti: qui glie ilsono non solo tollerati, ma anche incoraggiati.Alla guida di questa provocatoria iniziativa c’èJr., primogenito del presidente degli Stati Uniti, che attraverso il suo fondo 1789 Capital, sta raccogliendo denaro per finanziare i giochi.Jr. vede negliil futuro dello sport, un’occasione per abbattere i tabù imposti dalle tradizionali Olimpiadi e riscrivere imondiali senza paura dei controlli anti.Tra i finanziatori del progetto, ci sono anche nomi importanti come Peter Thiel (cofondatore di PayPal) e Balaji Srinivasan (cripto-investitore), pronti a sostenere l’idea di una competizione senza limiti.