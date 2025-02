Dolci emozioni a San Valentino | le creazioni speciali di Grue

Leggi su Funweek.it

Alla Pasticceria Grué, l’amore si respira ogni giorno, perché fa parte del quotidiano di Marta Boccanera e Felice Venanzi, uniti nella vita e nel lavoro. A San, tutto questo amore prende forma attraversoche celebrano il sentimento più autentico. Per la festa degli innamorati, Grué propone una collezione diraffinati e intensi, caratterizzati da consistenze e sapori armoniosi, pensati per regalarea ogni assaggio.Duetto di San: due cuori, un solo battitoUn’icona dell’amore, in cui due cuori distinti si fondono in un unico equilibrio di sapori. La base di sablé alla vaniglia accoglie due anime diverse ma complementari: il primo cuore, delicato e fresco, combina pan di Spagna al basilico e menta, cremoso alla mandorla salata, gelée di mandarino e frutto della passione, e mousse al lampone.