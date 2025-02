Ilgiorno.it - Divieto di fumo: tabaccaio e tabagista ricorrono ma fanno flop. Perché il ricorso è stato bocciato

Milano, 14 febbraio 2025 – Via libera dei giudici alla stretta suldi Palazzo Marino. Il Consiglio diha respinto in via definitiva ilpresentato da une da un incallito consumatore di sigarette, fissando così un precedente giurisprudenziale difficilmente aggirabile in futuro. Gli articoli impugnati I due avevano impugnato i commi 1 e 2 dell’articolo 9 del Regolamento per la qualità dell’aria. Il primo recita: “A far data dal primo gennaio 2021, è fattodi fumare: nelle aree destinate a verde, salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone; nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini; presso le fermate di attesa dei mezzi pubblici, incluse le fermate dei taxi, fino a una distanza di 10 metri dalle relative pensiline e infrastrutture segnaletiche; nelle aree cimiteriali; nelle aree cani; nelle strutture sportive di qualsiasi tipologia, ivi comprese le aree adibite al pubblico (ad esempio: spalti)”.