Dayitalianews.com - Distribuiva telefonini e sostanze stupefacenti ai carcerati, nei guai un agente della penitenziaria

Leggi su Dayitalianews.com

Approfittando del suo ruolo, unai detenuti in carcerein cambio di denaro. Per questo motivo l’, insieme ad altre tre persone, è stato arrestato dopo l’indagine portata avanti dalla Guardia di Finanza e dalla stessa poliziadi Vigevano, di cui fa parte.e droga ai detenutiSecondo l’accusaProcuraRepubblica di Pavia, l’uomo dietro compenso economico introduceva furtivamente all’interno del carcere, da distribuire poi ai detenuti, che mettevano in contatto l’con amici o parenti all’esterno del carcere, che provvedevano poi al pagamento per il “disturbo”.C’è però un’altra indagine in corso, che ha messo sotto accusa altre 4 persone colte in flagranza di reato.