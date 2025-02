Lanazione.it - Distretto biologico della Maremma: progetto di promozione

Ieri mattina, il presidente delToscana Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha incontrato il direttivo del Consorzio Grosseto Export e il tecnico organizzativo di Grosseto Fiere, dando avvio a un primo, importante incontro per "BioEurope Connection": unambizioso che mira a creare una rete europea di aziende agrobiologiche con l’obiettivo di promuovere i prodotti biologici attraverso fiere gemellate e attività B2B in Italia, Spagna e Francia. Potenziali partner delToscana saranno i distretti di Nizza e Almerìa, congiuntamente coinvolti nella realizzazione di fiere internazionali ed eventi di settore. Un’opportunità strategica per rafforzare la presenza delle eccellenze agrobiologiche sui mercati europei. Ilsarà coordinato da un team di esperti, tra cui il coordinatore amministrativo delSimone Cucinotta, Carlo Pacini direttore di Grosseto Fiere, il direttore Grosseto Export Gabriele Zappelli, Germana di Falco esperta di finanziamenti europei nella Presidenza del Consiglio dei ministri e Simone d’Antonio, esperto di comunicazione e networking internazionali.