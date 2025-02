Calciomercato.it - Disastro in Inter-Fiorentina, prof. Siciliano: “Manca uniformità al VAR, ma c’è una soluzione” | ESLCUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Ilessore di automatica e robotica dell’Università Federico II commenta gli errori arbitrali in, che minano indirettamente anche il NapoliIl calcio d’angolo regalato dall’arbitro La Penna all’e quel gol di Lautaro Martinez sul corner appena assegnato, hanno fatto insorgere tanti tifosi azzurri che guardavano la partita con la speranza di un nuovo passo falso dell’. L’errore, come quello visto in Empoli-Milan sull’espulsione di Tomori, è un grave episodio che ha riportato alla luce il tema dell’uso del VAR e della tecnologia in campo.La Penna(LaPresse) Calciomercato.itCalciomercato.it havistato l’ingegnere Bruno, notoessore dell’Università Federico II, nonché super tifoso del Napoli. Il docente ci ha spiegato, da assiduo visitatore degli stadi di tutta Italia per seguire il suo club del cuore, cosa significa vedere dalla tv quelle immagini inche possono determinare anche un campionato.