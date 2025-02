Panorama.it - Dirottare il Futuro | Perché la truffa del finto Crosetto è una lezione per tutti noi?

Una telefonata all’apparenza innocua e legittima e la pressione di un ordine “dall’alto”: così funziona ladel “Fake CEO”, un attacco informatico subdolo che può colpire perfino figure politiche di spicco come il ministroe i più grandi industriali italiani. In questa puntata sveliamo i segreti di questa frode, dai segnali d’allarme da non sottovalutare alle strategie di difesa più efficaci, passando per i nuovi obblighi europei di cui alla NIS 2 e al regolamento DORA.la consapevolezza e le giuste contromisure possono davvero fare la differenza tra un bonifico a vuoto e la serenità di un’organizzazione protetta.