Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Bologna-Torino 0-0: il VAR revoca il rigore ai rossoblu LIVE

La sfida trae granata apre le danze della venticinquesima giornata diAArchiviata una tre giorni di coppe europee molto amara per le squadre italiane (due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria), il venticinquesimo turno del campionato diA apre i battenti con un interessante. Una partita che mette una di fronte all’altra due delle squadre con la miglior striscia utile di risultati.A,: segui la cronaca(ANSA FOTO) – calciomercato.itI padroni di casa non perdono da ben nove partite in tutte le competizioni (4 vittorie e 5 pareggi), mentre la squadra piemontese non conosce la sconfitta da 7 match (1 vittoria e 6 pareggi). Due cammini simili, ma molto diversi, visto che l’undici allenato da Paolo Vanoli si sta sempre più specializzando nel segno X, avendone collezionati già dieci in campionato e avvicinandosi molto proprio alle statistiche dei felsinei, che sono la seconda squadra che ha pareggiato di più (11) dietro alla Juventus (13).