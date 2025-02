Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Bologna-Torino 0-0: Castro subito pericoloso LIVE

Leggi su Calciomercato.it

La sfida tra rossoblu e granata apre le danze della venticinquesima giornata diAArchiviata una tre giorni di coppe europee molto amara per le squadre italiane (due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria), il venticinquesimo turno del campionato diA apre i battenti con un interessante. Una partita che mette una di fronte all’altra due delle squadre con la miglior striscia utile di risultati.A,: segui la cronaca(ANSA FOTO) – calciomercato.itI padroni di casa non perdono da ben nove partite in tutte le competizioni (4 vittorie e 5 pareggi), mentre la squadra piemontese non conosce la sconfitta da 7 match (1 vittoria e 6 pareggi). Due cammini simili, ma molto diversi, visto che l’undici allenato da Paolo Vanoli si sta sempre più specializzando nel segno X, avendone collezionati già dieci in campionato e avvicinandosi molto proprio alle statistiche dei felsinei, che sono la seconda squadra che ha pareggiato di più (11) dietro alla Juventus (13).