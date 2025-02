Serieanews.com - Dimarco-Juventus, spunta il retroscena: ci fu lo zampino di Sneijder

Leggi su Serieanews.com

A poche ore dal Derby d’Italia trae Interun curiosoche vede coinvolto il terzino nerazzurro Federico, ilcon la(ANSA Foto)Tic tac. Manca sempre meno al fischio d’inizio del derby d’Italia-Inter, match valido per la 25° giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 20:45.Una partita che ha già il sapore dello spartiacque per le speranze Scudetto degli uomini di Inzaghi, attualmente a -1 dal Napoli capolista, impegnato sabato sera a Roma nella difficile trasferta contro la Lazio, che durante questa stagione ha già vinto nei due precedenti con gli azzurri (3-0 in Coppa Italia e 0-1 al Maradona).In caso di ennesimo inciampo della banda Conte all’Olimpico, il match di Torino potrebbe diventare l’opportunità perfetta per l’Inter di balzare al comando della classifica, posizione mai raggiunta dai campioni in carica in questo campionato.