Diga di Campolattaro Zinzi Lega | Priorità per la Lega

Tempo di lettura: < 1 minuto“Se sulladisi è andati avanti e oggi sono state consegnate alle imprese appaltatrici le prime fasi dei lavori è merito del Mit e del Ministro Salvini che su questo invaso ha dimostrato la volontà di realizzare un’opera che i nostri cittadini attendono da tanto, al punto da rispettare i tempi delle varie fasi e stanziando un finanziamento complessivo di oltre 540milioni sui 700 complessivi”. Lo dichiara il deputato dellae coordinatore del partito in Campania Gianpiero.“Senza la risorsa idrica non può esserci vita ed è per questo che ringraziamo il ministro per aver monitorato costantemente il dossier, con l’obiettivo di completare l’infrastruttura in un clima di grande collaborazione con le istituzioni locali. Quando ripetiamo che lacresce in Campania perché è vicina ai territori – aggiunge – intendiamo proprio questo e poterlo dimostrare concretamente con opere come ladiè motivo di grande orgoglio”.