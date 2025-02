Anteprima24.it - Diga di Campolattaro, avvio pima fase dei lavori: le reazioni del mondo politico

Tempo di lettura: 2 minuti“Esprimo grande soddisfazione per l’della primadeidelladi(LEGGI QUI), un’infrastruttura che rappresenta una svolta decisiva per il fabbisogno idrico della Campania. L’impegno del governo conferma la determinazione nell’attuare le opere strategiche per il nostro territorio. Lanon è solo un’opera ingegneristica, ma un vero e proprio motore di sviluppo che garantirà un approvvigionamento idrico stabile e duraturo per cittadini, imprese e settore agricolo dell’intera regione. Il mio ringraziamento particolare va al Sottosegretario Tullio Ferrante, che con determinazione e competenza sta seguendo questo progetto atteso da decenni, dimostrando come la sinergia tra istituzioni e territorio possa trasformare le aspettative in realtà concrete per i cittadini”.