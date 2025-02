Ilfoglio.it - Diffidate delle diagnosi epocali, del presente non ci stiamo capendo niente

Hanno tutti torto. Tutte le idee sul grande casino in cui si è infilato il mondo, a partire dalle mie, sono sbagliate. Ne faccio una questione di metodo. E ora proverò a dare dimostrazione di questa mia certezza così adamantina – e lo farò, badate, con idee anch’esse tutte sbagliate. Da vecchio mcluhaniano, penso che nulla possa stravolgere l’assetto profondo di una società quanto l’avvicendarsi dei media per mezzo dei quali comunica. Ogni volta è una gigantesca catastrofe antropologica. I cambiamenti in atto, gli strani oggetti non identificati che prendono forma sotto i nostri occhi, non sono meno rivoluzionari di quelli che seguirono l’invenzione della stampa in Europa, alla metà del Quattrocento. Quanti, in quegli anni, avevano capito fino in fondo il senso, la portata e le implicazioni di quel terremoto? Ve lo dico io: nessuno.