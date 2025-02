.com - “Di questi tempi, l’ignoranza è un reato”. Intervista a Martina Galletta

Lo scorso gennaio, in concomitanza della Giornata della Memoria, è uscito il nuovo romanzo di, “Giuditta – il ghetto di Roma, la dittatura fascista, la Resistenza”, pubblicato con Infinito Edizioni.Una storia forte, ambientata nella Roma degli anni della Seconda guerra mondiale, che vede protagonisti Giuditta, una ragazzina ebrea, e Libero, un operaio comunista, legati da una forte amicizia.“Tramite loro, nel romanzo, vengono affrontate tante tematiche diverse: laone ebraica, le differenze sociali, politiche ed etiche tra le varie classi operaie e borghesi, la povertà, il ventennio fascista, l’occupazione nazista, le operazioni nascoste della Resistenza, la tanto temuta e occultata omosessualità femminile” spiega l’autrice.Il romanzo, il secondo per, è uscito nell’anno dell’ottantesimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, che per l’Italia, che per molti altri paesi, ha significato un vero e proprio spartiacque, diventando una Repubblica Democratica che ha inserito nella sua stessa Costituzione la tutela delle libertà, il diritto all’uguaglianza ed il ripudio per la guerra.