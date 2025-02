Juventusnews24.com - Di Maria ricorda: «La Juve era il club più grande d’Italia, l’avevo scelta per questo. Avevo ricevuto un’offerta dall’Arabia dopo il Mondiale, ma…»

di RedazionentusNews24Disvela i retroscena sul passato alla: l’ex bianconero torna a parlare così di quanto accadde a quei tempiAngel Diha raccontato alcuni retroscena sulla sua esperienza allaa Infobae. Ecco cosa ha detto l’ex bianconero.RITORNO AL BENFICA – «Houn sacco di offerte, con cifre che nonmai visto su carta in vita mia, e lelì. E con la mia famiglia abbiamo detto “No, andiamo a Lisbona, vogliamo tornare al Benfica”. Ho avuto l’opportunità di giocare in Serie A con la, volevo conoscere il campionato italiano. Era ilpiù. Anche ioquel desiderio, ma già quell’anno ho avuto la possibilità di tornare al Benfica e l’annoho detto “basta, è ora di tornare a Lisbona”. Qui c’è Rui Costa come presidente.