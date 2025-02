Tpi.it - Detective a passo di danza: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Leggi su Tpi.it

di: trama, cast e streaming delsu Rai 2Questa sera, venerdì 14 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondadidel 2023 diretto da Stefan Scaini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaUn agente sotto copertura, ilBailey, è incaricato di indagare sull’omicidio di un importante CEO avvenuto durante una competizione di ballo per dirigenti senior a Malta. Mentre si mescola tra i partecipanti, dovrà risolvere il caso e scoprire la verità dietro l’assassinio. Con abilità investigativa e passi di, ilaffronta intrighi e sospetti in un mondo di apparenze e segreti.di: il cast delAbbiamo visto la trama, ma qual è il cast deldiin onda stasera su Rai 2? Protagonisti sono Lacey Chabert, Will Kemp, Bettina Paris, Natasa Babic, Diego Wallraff, Peter Galea.