Deschamps sceglie Zidane ct della Francia | E’ un candidato naturale

Didierha scelto il suo successore, il prossimo ct. Lo scontatissimo Zinédine. Primo in successione per chiunque. Lo dice in una lunga intervista a L’Equipe.“Non sono stanco o esausto, ma sento che la mia pena è scontata. Tutte le cose belle finiscono. E la squadra francese è una cosa molto bella, perché rappresenta venticinque annimia vita professionale, se metto insieme le mie due vite. Ma non vado mica in pensione. Deciderò in base a ciò che mi verrà offerto. Le possibilità sono molteplici. Ma non mi vedo come allenatore di un’altra nazionale. E non ho ambizioni politiche”.Zinedine? Sarà lui? “Tra noi c’è molto rispetto. Ci siamo visti l’ultima volta nell’estate del 2023, dovremmo rivederci la prossima estate, per gli stessi motivi. Zizou è un ottimoe, aggiungerei, prevedibile.