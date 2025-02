Sport.quotidiano.net - Derby d’alta classifica: "Rata, distrazioni vietate"

"Ogni gara ha le sue insidie, la fortuna di certe partite, come quella di domenica, è che si preparano da sole". Stefano Serangeli, dg della Maceratese, parla della sfida casalinga di domenica contro il Tolentino: si tratta di une per di più si affrontano la prima con la quarta forza dell’Eccellenza. "Di fronte – spiega – avremo una formazione forte, che ultimamente si è potenziata e ha nomi di primissimo piano tanto da potere stare tra le prime tre". Mancano ancora 9 gare alla fine del campionato e le partite acquistano sempre più valore mano a mano che si avvicina il termine. Adesso l’attenzione dello staff medico è sul difensore Lucero, si deciderà alla vigilia se il giocatore sarà nelle condizioni di scendere in campo avendo recuperato dalla contrattura che ha spinto il tecnico a sostituirlo a fine del primo tempo della partita di pochi giorni fa contro la Sangiustese.