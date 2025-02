Secoloditalia.it - Denunciò le “malefatte” del governo Meloni su Al Almasri: è sospettato di “traffici” sull’immigrazione…

Leggi su Secoloditalia.it

“David Yambio, un rifugiato sudanese che ripete di esser nel mirino delitaliano per le sue rivelazioni sul generale libico Osama Njeem, ma risulta più banalmente sotto controllo della magistratura in merito a un’inchiesta sul traffico di clandestini”. La “bomba” la lancia, questa mattina, “Il Giornale” in un articolo di Gian Micalessin, che è andata a scavare su quella denuncia “a orologeria” e salutata dal tripudio della sinistra, da parte di quell’immigrato sudanese che sostiene di essere stato torturato in Libia dal generale libico che l’Italia aveva rimpatriato dopo la segnalazione della Cpi. Yambio, che aveva tenuto anche una conferenza stampa alla Camera, sarebbe sotto indagine dalla Procura di Palermo per aver favorito l’ingresso di immigrati clandestini, non senza legami di amicizia o oltre con le Ong, tra cui quelle dirette da Luca Casarini.