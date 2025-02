Davidemaggio.it - Delusione Mare Fuori

L’attesa per la quinta stagione di, in arrivo il 12 marzo su Rai Play e a seguire su Rai 2, è grande. E grande era anche quella per la presenza del cast sul palco dell’Ariston in occasone della terza serata di Sanremo 2025: la speranza era quella di scoprire qualcosa in più sui nuovi episodi e fare la conoscenza dei nuovi attori. Attesa sprecata, perchè l’ospitata è stata imbarazzante.I sei attori presenti sul palco non ci sono neanche saliti: Carlo Conti li ha raggiunti all’esterno del teatro, dove ha chiesto ad ognuno di loro di presentarsi – un po’ come si fa con i componenti di un corpo di ballo dopo una performance, o con i bambini alla fine della recita parrocchiale – specificando il nome del proprio personaggio.Ecco quali interpreti di5 sono andati a Sanremo 2025Maria Esposito (Rosa Ricci), Giovanna Sannino (Carmela), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), Domenico Cuomo (Cardiotrap) e le new entry Manuele Velo (Tommaso) e Alfonso Capuozzo (Simone) lo hanno fatto, per poi essere liquidati velocemente in favore del collegamento con il Suzuki Stage.