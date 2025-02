Iltempo.it - Delrio: "Prodi? Abbiamo bisogno di giovani". Ruffini studia da anti Schlein

Leggi su Iltempo.it

Come nel casting di un reality show di prossima programmazione. «Romano sta dando un contributo eccezionale con i suoi interventi ma noidi una persona giovane e nuova», spiega ad Un giorno da pecora uno dei produttori della serie, Graziano. L'identikit di Ernesto Maria, il volto nuovo identificato per la ripresa di uno storico titolo del passato, la Margherita bonsai, che furoreggiava ai tempi di Francesco Rutelli, tenendo a bada (e a stecchetto) gli appetiti del roboante Massimo D'Alema, il comandante "cattivo" dell'epoca. Mister tasse, dopo la presentazione a Milano lo scorso gennaio, è tornato nell'ombra, seguendo i consigli dell'allenatore regista, Romano, testa bassa e pedalare, un giro d'Italia tra parrocchie e convegni, lontano per un po' dalle luci della ribalta.