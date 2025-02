Sondriotoday.it - Delebio, prende a pugni il padre 81enne: arrestato dai carabinieri

Leggi su Sondriotoday.it

Nella tarda serata di ieri la pattuglia deidella Stazione diè intervenuta per l'aggressione subita in strada, proprio a, da un uomo di 81 anni ad opera del figlio di 47 anni, nullafacente, già noto per precedenti analoghi.Quest’ultimo, in evidente stato di.