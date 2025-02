Ilrestodelcarlino.it - Dehors, aumenti e rabbia a Bologna: “Clienti già calati per i lavori, ora arriva questa mazzata”

, 14 febbraio 2025 – “È un momento delicato, tra la città paralizzata daie il calo della clientela. Questo aumento ci penalizza ancora di più”. La maggior parte dei titolari dei pubblici esercizi del centro storico, che dal primo aprile vedranno scattare l’incremento delle tariffe per inelle aree pedonali fino al 30%, fa spallucce e preferisce non parlare. Chi ha ancora voglia di esporsi, invece, ha l’aria rassegnata, quella di chi non si sente “né compreso né tutelato”. La notizia della crescita dei costi per chi occupa il suolo pubblico con la propria attività è l’ultimo campanello di allarme in un quadro critico e difficile, con le Due Torri circondate dai cantieri e dall’utenza che ha capacità di spesa sempre più ridotta. “Stiamo vivendo una desertificazione del centro storico, che si è svuotato, registrando, rispetto all’anno scorso, una diminuzione del 40% di clientela – inizia Luigi Morabito di Roberto Bistrot –.