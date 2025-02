Anteprima24.it - Degrado e rifiuti: smantellato il mercato etnico di via Vinciprova

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa polizia municipale di Salerno in un’operazione supportata anche da una pattuglia della questura di Salerno, dei carabinieri e della Guardia di Finanza ha proceduto questa mattina allo sgombero dell’area dell’ex mercatinoin via. L’area mercatale, mai effettivamente decollata come spazio per poter ospitare le attività delle comunità extracomunitarie come quella molto numerosa dei senegalesi a Salerno, era diventata una zona di, dove erano stati accumulati ie dove i cittadini da tempo segnalavano bivacchi e disagi vari legati proprio all’accumulo die all’utilizzo della tettoia per scopi meno edificanti delle attività commerciali che avrebbe dovuto ospitare sulla carta. I mercatini etnici nacquero a Salerno come tentativo di regolarizzare le attività commerciali dei cittadini extracomunitari che, sgomberati dal sotto piatta della concordia quando la zona fu trasformata in un parcheggio, furono convinti a traslocare e trasferirsi qui in via, ma anche nei pressi del Parco del Mercatello.