dedicato a

Da sempre e per sempre ancora una volta più di ieri e meno di domani Ti amo Simone & Arianna- Più di sessant’anni che ci conosciamo, Per grazia ricevuta siamo ancora insieme. Maria Stella a Beppe- A Gilda, L’orizzonte. qualcosa di bello da vedere, ma irraggiungibile. Al tempo l’ho visto nel tuo bel viso. Ma. è stato raggiungibile. Ci siamo incontrati e l’amore reciproco ci ha condotti fino ad oggi. è stato tutto un bel cammino d’amore e questo giorno c lo fa ricordare. Però senza nostalgia. Perché, oggi, come sempre San Valentino è dalla nostra parte. Orlando- A te che mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. Sostanza e Costanza dei giorni miei.