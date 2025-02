Ilgiorno.it - Debutta il treno che non inquina: come funziona e su quale linea sarà attivo

Rovato, 14 febbraio 2025 – Negli ultimi mesi è stato testato sui circuiti ferroviari di Salzgitter, in Germania, e su quello bolognese di San Donato: qui ha svolto e sta svolgendo i collaudi per le certificazioni del caso e le prove di dialogo con i sistemi di segnalamento. Il 23 gennaio è approdato a Rovato, nel nuovo deposito di Fnm, dove ieri ha fatto la sua prima apparizione pubblica. Il riferimento è al primoa idrogeno della flotta dird, il primo in tutta Italia. L’entrata in servizio è prevista “nel primo semestre del 2026” sullache collega Brescia, Iseo ed Edolo. Gestita da Ferrovienord, lasi estende per 103 chilometri scanditi da 28 gallerie. Ed è proprio la presenza delle gallerie a rendere critico il ricorso all’elettrificazione. Anche da qui la scelta dell’idrogeno.