Debito pubblico | Bankitalia sfiora quota 3 mila mld nel 2024 +973 mld su 2023

no, 14 feb. (LaPresse) – La Banca d’Italia ha diffuso le stime dele del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche per quanto riguarda il. Al 31 dicembre dello scorso anno, ildelle Amministrazioni pubbliche era pari a 2.965,7 miliardi, in crescita rispetto a fine, quando ilammontava a 2.868,4 miliardi (134,8 per cento del PIL). I dati sono presenti nella pubblicazione statistica ‘Finanza pubblica: fabbisogno e’.