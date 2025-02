Cesenatoday.it - De Pascale vara la manovra da 400 milioni: ritocchi all'insù per Irpef, Irap, bollo e ticket

Leggi su Cesenatoday.it

Unada 200di euro per rimettere in equilibrio i conti 2024 della sanità. Aumenti suauto esanitari (in tutto un intervento sui 400) per far tornare i conti di viale Aldo Moro ed evitare tagli ai servizi nei prossimi anni. Il neo-governatore.