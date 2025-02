Anteprima24.it - De Luca: “La Campania è l’unica regione d’Italia ad aver approvato un intervento a favore delle famiglie”

Tempo di lettura: 2 minuti“Siamoadun”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della, Vincenzo De, spiegando i contenuti della legge con due distinti sostegni sia per il primo figlio che il secondo figlio. Aiuti previsti alle, con particolari condizioni di reddito, per coprire le spese degli asili nido. “Diamo anche un contributo per lo sport – ha detto ancora De– lepossono scegliere dove portare i loro figli a fare sport”. Questa misura è al terzo anno e finora sono giunte 90mila richieste. “Non c’è nessunache abbia una legge organica”, ha proseguito ringraziando la Conferenza episcopale campana. Sul fine vita ha poi detto “che è un tema delicato, che tocca la coscienza di ogni singolo, al di là del credo religioso e politico”.