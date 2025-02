Oasport.it - De Aliprandini in corsa per il podio nel gigante dei Mondiali. Haugan sorprende gli svizzeri

A sorpresa Timonè in testa dopo la prima manche delmaschile deidi Saalbach! Il norvegese, che in questa stagione si è messo in luce soprattutto in slalom, con il pettorale n.11 mette in fila tutti con il crono di 1:21.10, al termine di una prestazione senza sbavature e in cui si è preso diversi rischi.Seconda posizione per un bravissimo Loic Meillard ad appena due centesimi: l’elvetico aveva mostrato tutta la sua forma e la sua fiducia due giorni fa nella combinata a coppie. Oggi arriva un’altra buona manche per lo svizzero che cercherà di confermare almeno l’argento conquistato aidi Courchevel Meribel. Terzo Marco Odermatt a 24 centesimi: il fenomeno svizzero non si è preso tantissimi rischi, specialmente nella parte finale e potrebbe essersi lasciato del margine per la seconda manche.