Dazi Trump | Li volevo anche per l’Italia ma c’è stato il Covid

Donaldintendeva imporrereciproci,aldurante il suo primo mandato, ma poi arrivò ile rinunciò all’idea. “Eravamo concentrati su questo, ma non me la sono sentita di imporli a Italia, Spagna e Francia”, ha detto il presidente Usa parlando alla Casa Bianca nella conferenza stampa con il premier indiano Narendra Modi., Giappone: “In contatto con gli Usa”Il Giappone è in contatto con gli Stati Uniti riguardo al piano del presidente Donalddi imporre tariffe reciproche e risponderà “in modo appropriato” dopo aver esaminato il loro impatto. Lo ha detto il massimo portavoce del governo, il capo di gabinetto giapponese Yoshimasa Hayashi, secondo quanto riporta l’agenzia Kyodo. Hayashi non ha rivelato ulteriori dettagli sull’ultima comunicazione con gli Stati Uniti, quando gli èchiesto se Tokyo avesse richiesto un’esenzione.