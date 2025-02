Unlimitednews.it - Dazi, Commissione Ue “Trump va nella direzione sbagliata, reagiremo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Laeuropea considera le tariffe commerciali “reciproche” proposte dal presidente degli Stati Uniti Donald“un passo. L’Ue resta impegnata a favore di un sistema commerciale globale aperto e prevedibile a vantaggio di tutti i partner”, si legge in una nota, che prosegue: “L’Ue mantiene alcune delle tariffe più basse al mondo e non vede alcuna giustificazione per l’aumento di quelle statunitensi sulle sue esportazioni. Le tariffe sono tasse. Imponendole, gli Stati Uniti stanno tassando i propri cittadini, aumentando i costi per le imprese, soffocando la crescita e alimentando l’inflazione. Iaumentano l’incertezza economica e interrompono l’efficienza e l’integrazione dei mercati globali”.Per laEuropea “il commercio mondiale è fiorito grazie a regole prevedibili e trasparenti e a tariffe basse.