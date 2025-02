Lanazione.it - Dall’Italia a Il Cairo, anche due infermiere aretine per la missione Medevac

Arezzo, 14 febbraio 2025 – Un volo di speranza e umanità quello che ha riportato in Italia, da Il, il team dellapartito martedì da Pisa con il volo dell’Aeronautica militare C-130 per l’evacuazione sanitaria di 14 bambine e bambini provenienti da Gaza e i loro accompagnatori, per un totale di 45 persone. Lapromossa dalla Cross di Pistoia e Regione Toscana ha visto il coinvolgimento del personale sanitario della Toscana, tra cui duedell’Asl Toscana sud est: la coordinatrice diAzzurra Rosini e Alessia Ciampelli, entrambe in forza alla Centrale di emergenza territoriale di Arezzo. Le duehanno raccolto l’invito a prendere parte all’operazione internazionale in prossimità di zone di guerra da parte della centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario di Pistoia (Cross) insieme al resto del team composto da un medico, un altro, un tecnico della Cross e volontari e volontarie delle Misericordie, della Croce rossa e dell’Ampas con l’obiettivo di portare in Italia i pazienti di età pediatrica con patologie croniche e traumi per ricevere cure mediche e assistenza sanitaria.