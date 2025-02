Tvplay.it - Dall’Inter alla Juve, Giuntoli pronto al colpo: tifosi spiazzati

Laintende continuare a rinforzarsi nel prossimo futuro, epunta a chiudere una sorpresa per spiazzare l’Inter e accontentare Thiago Motta.Clima caldo, in vista della gara di domenica sera. Il derby d’Italia metterà di nuovo l’una contro l’altrantus e Inter, questa volta volta a Torino, dopo il rocambolesco pareggio di fine ottobre. Due squadre in condizione diversa rispetto ad allora, soprattutto per quanto riguarda i bianconeri, ancora in cerca di una limpidezza di gioco che Thiago Motta sta faticando a individuare. Ma la sfida non è solo in campo, bensì anche sul mercato.al. (LaPresse) TvPlay.itA gennaio l’Inter non si è praticamente mossa, mentre laha portato tanti nuovi nomi nella sua squadra, su tutti Randal Kolo Muani.