Spettacolo.periodicodaily.com - DALLE TENEBRE ALLA LUCE, Fuori Oggi 14 Febbraio Il Nuovo Album Di SIMONE CRISTICCHI

Da, venerdì 14, è disponibile in digitale, cd e vinile “”, la speciale edizione dell’ultimodiche contiene anche “QUANDO SARAI PICCOLA”, brano in gara al 75° Festival di Sanremo e vincitore del Premio Lunezia per Sanremo.: Il” è DisponibileDa, venerdì 14, è disponibile in formato digitale, CD e vinile “” (Dueffel Music / ADA Music Italy), l’ultima edizione speciale dell’di. Questa nuova release include il brano “Quando Sarai Piccola”, che partecipa al 75° Festival di Sanremo e ha vinto il Premio Lunezia per Sanremo. Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito ufficiale di.UnRicco di Collaborazioni e Tematiche ProfondeProdotto da Francesco Migliacci e Francesco Musacco, “” è il quintoin studio di