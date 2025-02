Ilrestodelcarlino.it - Dalla parte dei bimbi da 25 anni

In occasione del 25ºversario dell’associazione "Progetto Sorriso", organizzazione di volontariato sammarinese profondamente legata alla figura di monsignor Pietro Sambi, Nunzio Apostolico e definito "Pellegrino" di Pace, nato a Ponte Uso di Sogliano al Rubicone, avrà luogo la tavola rotonda "Custodi della Speranza". Si tratta di un viaggio tra i cristiani in Terra Santa di cui si parlerà venerdì 21 febbraio alle 16 presso il "Centro Internazionale per la Pace Monsignor Pietro Sambi", la casa che fu di Sambi in via Roma 34. Interverranno la sindaca Tania Bocchini, Luca Beccari, segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, Fabrizio Colaceci, ambasciatore a San Marino, padre Ibrahim Faltas vicario della Custodia Francescana di Terra Santa. Finsua fondazione, l’associazione Progetto Sorriso guidata dagli insegnamenti di monsignore Pietro Sambi, si è impegnata con dedizione nel sostenere i bambini senza famiglia in Terra Santa.