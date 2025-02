Dalla Juve all’Inter con la clausola | cifre monstre

Leggi su Sportface.it

Nerazzurri e bianconeri potrebbero trovarsi protagoniste di un intreccio di mercato alquanto intrigante, con l’Inter di Inzaghi pronta ad arricchire le casse del club torinese. Inter entus hanno vissuto gli ultimi anni in condizioni diametralmente opposte, con i nerazzurri di Inzaghi che hanno conquistato lo scudetto e i bianconeri che invece hanno affrontato un periodo di grandi rivoluzioni. Di problemi economici ne hanno avuti, e ne hanno, entrambe le compagini, anche se alla Cortinassa stanno ancora rimettendo insieme i pezzi crollati dopo il caso plusvalenze e l’estromissione dalle coppe europee nella stagione 23/24.Ad oggi lantus vive in un clima ben più sereno rispetto a qualche settimana fa, quando una sequela di pareggi sembrava tracciare un destino tutt’altro che piacevole per i tifosi, poi è arrivato Kolo Muani e le cose sono cambiate leggermente.