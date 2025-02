Ilrestodelcarlino.it - Dal Teatro Smeraldo all’Ariston. Falciano e Vitali con Jovanotti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dal Cinemadi Portomaggiore alAriston di Sanremo il passo non è breve. Lo sanno bene Francesco "Franz"e Fabrizio, tra i batteristi di Rockin’ 1000 che si sono esibiti l’altra sera al Festival durante l’esibizione di. "In quella piazza – commenta con un pizzico di orgoglio l’assessore Gian Luca Roma – era presente un ’pezzettino’ di Associazione "Arrivo in ritardo per le prove Ciao Ciao Ieie" – Sicuramente Ieie era al vostro fianco a fare casino, non ho dubbi. Tantissima roba, complimenti ragazzi". "Ieie" era un chitarrista celebre a livello emiliano, morto prematuramente alcuni anni fa, ma non dimenticato, a cominciare da Gian Luca Roma, amico e chitarrista di quella band, che ha costituito l’associazione a suo nome, che ha organizzato tanti concerti aldi Portomaggiore.