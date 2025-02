Anteprima24.it - Dal Solemio 6.30 Electric all’America 35: il Nauticsud chiude con due gioielli del mare

Tempo di lettura: 3 minutiAncora poche ore per respirare il profumo diaperto, il2025i battenti domenica sera. In una edizione ancora una volta dominata dalla presenza di gommoni, ad attirare la nostra attenzione 2 imbarcazioni completamente differenti.La prima è un gozzo, il6.30che si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità, offrendo una motorizzazione elettrica, come il modello in esposizione. Questa scelta rappresenta un passo avanti verso una nautica più ecologica, riducendo le emissioni e garantendo un impatto ambientale minimo. Ogni gozzo è progettato per offrire una navigazione silenziosa, ideale per godersi ilin armonia con la natura. Il modello in esposizione può navigare a una velocità di crociera di 5/6 nodi, con un’autonomia di circa 6 ore.