Dal comico al classico. A teatro l’imbarazzo della (ricca) scelta

di Amalia ApicellaTutto il bello del. Ecco gli appuntamenti sul territorio. Dietro al sipario, questa settimana, si nasconde il volto di Gramsci. Succede a Bologna, città in cui è protagonista di due spettacoli. Il primo, ‘Gramsci Gay’, fino a domenica è aldelle Moline di Bologna (di Iacopo Gardelli, con Mauro Lamantia, regia di Matteo Gatta). E al Duse, lunedì 17, ‘Il sogno di Gramsci’ di Gad Lerner e Silvia Truzzi, un progetto nato tre anni fa, quando il giornalista entra in possesso di temi inediti scritti al liceo dal filosofo. Arturo Cirillo, regista e interprete del ‘Don Giovanni’, per cui dichiara di avere "una passione, nata dall’opera di Mozart/Da Ponte", rimane all’Arena del Sole fino a domenica. Il Duse cambia registro: sketch e brani musicali di Tullio Solenghi e Massimo Lopez, con alcuni picchi di comicità in ‘Dove eravamo rimasti’ domani e domenica 16.