Dal capo del Pentagono Hegseth un bagno di realismo per l'Ue

Cambio di rotta USA – Il Segretario alla Difesa Peteha escluso l’adesione dell’Ucraina alla NATO e il ritorno ai confini pre-2014, definendoli obiettivi irrealistici.Diplomazia al centro – L’amministrazione Trump punta a chiudere il conflitto con un accordo negoziato, evitando strategie che prolungherebbero la guerra e aumenterebbero le sofferenze.Stop alle truppe USA –ha chiarito che nessun soldato americano sarà inviato in Ucraina e che eventuali missioni di peacekeeping dovranno essere non-NATO e senza protezione dell’Articolo 5.Scossa alla NATO e al– La nuova posizione statunitense rappresenta un duro colpo per i leader europei come Kaja Kallas e Mark Rutte, che finora hanno sostenuto un approccio più intransigente.Occidente costretto ad accettare la realtà – Come sottolineato da Glenn Greenwald, questa svolta politica smonta la narrativa dominante, che fino a poco tempo fa etichettava simili posizioni come filo-russe.