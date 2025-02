Chietitoday.it - Da San Giovanni Teatino a Casa Sanremo: arriva Dodoj

Leggi su Chietitoday.it

Ci sarà anche Edoardo Cutropia, in arte, al più importante festival della musica italiana. Il giovane di Sansuonerà athe Club per i cantanti in gara in questa edizione.torna a Saremo ma in una veste differente. La scorsa edizione Edoardo Cutropia fu.