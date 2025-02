Lanazione.it - Da Mennea a Pelè, gli atleti-simbolo per i giovani

Lo sport è pieno di leggende che hanno lasciato un segno indelebile nella storia. Abbiamo deciso di raccontare i nostri idoli che, in un modo o nell’altro, ci hanno fatto appassionare di più allo sport. Michael Jordan: ci piace perché si sente sempre parlare di lui come del più grande cestista del mondo. Ha fatto un record incredibile rimanendo in aria per parecchi secondi! Pietro: "Alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei 200 metri piani ho visto un atleta che correva velocissimo", racconta Ruggero. "Ne ho parlato con il mio babbo, dicendogli che aveva fatto 200 metri in 20.90 secondi, ma lui mi ha risposto che non era niente in confronto a Pietro, che ha corso i 200 metri in 19.72 secondi! Quel record europeo è imbattuto da 45 anni, anche se a livello mondiale è stato superato da Usain Bolt con 19.