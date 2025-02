Lanazione.it - Da dove vengono i visitatori. Roma resta ’padrona’. C’è la ripresa della Cina

Leggi su Lanazione.it

I turisti italiani più affezionati all’Umbriano quelli del Lazio, poi ci sono i lombardi e quelli che giungono dalla Campania. Tra gli stranieri si conferma invece in testa l’America, seguita da Germania e Paesi Bassi. Tanti, anche su questo versante, gli aspetti da prendere in esame per comprendere meglio quali possano essere i prossimi obiettivi per far crescere questo settore in quantità e in qualità. Partiamo da un fatto: i pernottamenti deiitaliani sono stati oltre 4,6 milioni, rispetto ai 2,7 di chi arriva dall’estero. Le presenze laziali sono state 902mila nel 2024, con una permanenza media di 2,17 giorni. E la gran parte di essi arrivano da: quasi 320mila gli arrivi, su un totale di 414mila. Poi ci sono i napoletani, anche se la Campania è terza con 222mila arrivi (120mila dal capoluogo) e 507mila pernottamenti.