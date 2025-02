Ilrestodelcarlino.it - Da Brosco a Valzania: ci sono 5 ex

Picchio guarda un po’ chi si rivede. Nel confronto di Pescara in programma lunedì prossima all’Adriatico con avvio programmato alle ore 20.30, il club bianconero ritroverà di fronte alcuni dei protagonisti delle recenti stagioni. Tra le fila del Delfino infatti saranno ben cinque gli ex dell’incontro: Accursio Bentivegna, Riccardo, Gianmarco Cangiano, Lucaed Erdis Kraja. Quest’ultimo alle prese con un infortunio al ginocchio che lo ha messo ko. Bentivegna invece, ala sinistra di Palermo, militò nell’Ascoli durante la stagione 2016-17. Il giocatore arrivò in bianconero nell’ultimo giorno del mercato invernale. Anzi fu proprio lui a chiudere la serie di interventi operati dal club di corso Vittorio Emanuele per rinforzare l’organico messo a disposizione dell’allora tecnico Alfredo Aglietti.