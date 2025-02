Inter-news.it - Curva Nord lontana da Torino, ma vicini alla squadra! L’importanza dei tifosi dell’Inter

A due giorni dpartita contro la Juventus, è arrivata la nota ufficiale dellache hanno deciso di non prendere partetrasferta di. Ma caricheranno ladirettamente ad Appiano Gentile! Il tifo organizzato ha sempre avuto un ruolo determinante nel trasmettere energia e motivazione ai giocatori, soprattutto in sfide di grande pressione come quella contro la Juventus.IL COMUNICATO – Lanon fa mancare il proprio supporto all’Inter,vigilia della partita in casa della Juventus. Nonostante la scelta di non presenziare domenica allo Stadium, gli ultras nerazzurri hanno organizzato un radunoPinetina: «Come noto a tutti non prenderemo partetrasferta di. Nonostante la nostra assenza sugli spalti, non possiamo di certo far mancare la carica