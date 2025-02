Lanazione.it - Cultura: alla SMS la presentazione del romanzo “A Roma non ci sono le montagne”

Pisa, 14 febbraio 2025 – Mercoledì 19 febbraio alle 17.15 si terràBiblioteca SMS l’incontro con la giornalista e scrittrice Ritanna Armeni, che presenterà il suo nuovo“Anon cile”, recentemente uscito per i tipi dell’editore Ponte Alle Grazie. L’autrice sarà intervistata da Massimo Trocchi, della Libreria Pellegrini. L’iniziativa, ad ingresso libero, è promossa da Comune di Pisa e Libreria Pellegrini e rientra nel calendario di attività di Pisa “Città che Legge”. Ritanna Armeni, lunga carriera come giornalista, è stata capa dell’Ufficio Stampa di Fausto Bertinotti e conduttrice di Otto e Mezzo assieme a Giuliano Ferrara. Con questo sestol’autrice torna ad indagare l’universo della Resistenza italiana al nazifascismo: la Resistenzana, la più dura delle resistenze urbane incontrate dai tedeschi in tutta Europa.