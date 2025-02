Ilgiorno.it - Cugliate Fabiasco, morto carbonizzato nell’auto andata in fiamme

Tragedia poco prima dell'alba a, in provincia di Varese, dove un uomo èall'interno di un'auto andate in. Il fatto è avvenuto poco prima delle 5.30. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il veicolo avvolto dal fuoco. Sul posto sono intervenuti I vigili del fuoco e i mezzi del 118 con ambulanza e automedica ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Luino. Non si esclude l'ipotesi di un gesto volontario.